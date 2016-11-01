Собянин рассказал о круглосуточной работе столичного метро
Начиная со следующего года, московское метро будет в отдельные дни работать в круглосуточном режиме. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, впервые это произойдет в новогоднюю ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 года. Кроме того, в следующем году метро будет круглые сутки работать на День города. В 2018 году количество таких дней увеличится, благодаря проведению чемпионата мира по футболу.
Градоначальник отметил, что возможность увеличить продолжения работы метрополитена появилась после проведение большого объема ремонтных работ, в ходе которых были заменены рельсы, улучшены энергетические системы и ситемы отбора воздуха, сообщает ТАСС.
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