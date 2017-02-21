Собянин попросил у Путина содействия на будущем этапе сноса «хрущевок»

На встрече со столичным градоначальником президент РФ Владимир Путин поручил Сергею Собянину проработать вопрос о сносе старых пятиэтажек и возведении на их месте новых домов для москвичей. Мэр принял поручение, но попросил у главы государства содействия в необходимом для этого изменении устаревшей нормативной базы.

Владимир Путин отметил, что он знает ожидает москвичей, которые связаны «с тем, чтобы эти дома снести и на их месте новое жилье построить». Сергей Собянин вкратце напомнил президенту о сложностях, возникших у столичных властей в ходе первой волны сноса «хрущевок».

Сейчас, по словам Собянина, с точки зрения финансов город обладает возможностями для запуска нового грандиозного проекта, сообщил ТАСС. Однако, отметил он, «есть определенные проблемы, связанные с нормативным регулированием этого процесса».

Мэр попросил президента «оказать содействие в изменении этой нормативной базы, инициировании специального закона». В свою очередь, глава государства подчеркнул, что он при разработке и реализации проекта ожидает «именно такой организации работы, при которой все, что мы делаем, идет на пользу людям, улучшает их жизнь».