Собянин пообещал «вековые» постройки на месте снесенных «хрущевок»
Дома, которые будут построены в Москве на месте снесенных пятиэтажек советского периода, прослужат 100 лет.
Об этом в своем Twitter написал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, снос «хрущевок» будет способствовать расселению свыше полутора миллиона москвичей и улучшению внешнего вида города.
Ранее, в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, Собянин заявил, что снос пятиэтажек должен будет завершен к 2018 году. При этом он попросил главу государства оказать содействие в изменении устаревшей законодательной базы. Президент, в свою очередь, поручил Минстрою разработать совместно с московским правительством закон, направленный на реализацию программы расселения ветхого жилья в столице.
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