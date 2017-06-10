Собянин показал, куда переселят жителей сносимых пятиэтажек

Московский градоначальник Сергей Собянин показал журналистам квартиры, в которые будут заселены граждане, чье жилище попадет под снос в рамках программы реновации.

Как пишет Газета.ru, Собянин вместе с ведущим программы «Вести в субботу с Сергеем Брилевым» посетили одну из квартир, которые предназначены для жителей сносимых домов.

Мэр столицы сказал: «Здесь сделали улучшенную отделку под стандарт новой программы. Качество отделки — «комфорт-класса». Он подчеркнул, что в возводимом жилье «и прихожая другая, и ванная другая, и балконы другие», чем в старых домах.

Накануне Госдума приняла во втором чтении законопроект о реновации пятиэтажек в Москве. Собственники и арендаторы квартир в старых домах не будут выселены, пока не получат новое жилье или денежную компенсацию.

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