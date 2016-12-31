Собянин пожелал москвичам встречу праздника без происшествий

Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал москвичам новогодних праздников без происшествий и отметил, что все коммунальные службы в эти дни будут дежурить круглосуточно. Об этом градоначальник написал на своей странице в соцсети.

Между тем, синоптики предупреждают, что за несколько часов до Нового года Москву накроет циклон, который принесет сильный ветер и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

В новогоднюю ночь будет от минус 1 до минус 3 градусов, днем первого января температура незначительно поднимается. А 2 января погода резко изменится из-за холодного фронта, который принесет в столицу осадки и понижение температуры