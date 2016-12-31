Собянин пожелал москвичам встречу праздника без происшествий
Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал москвичам новогодних праздников без происшествий и отметил, что все коммунальные службы в эти дни будут дежурить круглосуточно. Об этом градоначальник написал на своей странице в соцсети.
Между тем, синоптики предупреждают, что за несколько часов до Нового года Москву накроет циклон, который принесет сильный ветер и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
В новогоднюю ночь будет от минус 1 до минус 3 градусов, днем первого января температура незначительно поднимается. А 2 января погода резко изменится из-за холодного фронта, который принесет в столицу осадки и понижение температуры
Следующая новость Путин и Роухани обсудили по телефону сирийское урегулирование
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии