Собственникам квартир запретят прописывать третьих лиц

Собственников квартир могут вновь лишить права на регистрацию третьих лиц.

Кроме того, власти всерьез задумались о запрете на продажу микродолей в квартирах в целях борьбы с «резиновыми квартирами».

Если инициатива будет одобрена, прописаться в квартире удастся только в том случае, если на каждого проживающего будет приходиться не менее учетной нормы площади, которая для Москвы составляет 10 квадратных метров, а для ряда регионов – 15 квадратных метров.

Таким образом, собственник сможет беспрепятственно зарегистрировать на своей жилплощади только супруга, детей и родителей, всех остальных можно будет вселить в квартиру только через суд, который должен будет установить родственные связи между квартиросъемщиком и желающим прописаться.

Соответствующий законопроект внесли депутаты Павел Крашенинников, Александр Сидякин и Галина Хованская, пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на документ, раскритиковав идею ограничения прав граждан на вселение третьих лиц.

Сейчас не редки случаи, когда граждане покупают незначительную долю в домах и квартирах исключительно с целью получить регистрацию, сообщает «Санкт-Петербург.ру».