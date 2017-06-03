Собственник поменял замки в столичном штабе Навального
В московском здании, где расположен предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального, в ночь на 3 июня поменяли замки. Об этом рассказал координатор штаба, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.
Он пояснил, что на собственника арендуемого помещения «надавили». Несмотря на случившееся, активисты все же попали внутрь.
Алексей Навальный ранее заявил о намерении принимать участие в выборах президента в 2018 году. Законодательство запрещает ему участвовать в выборах, так как он условно осужден по делу «Кировлеса». Однако политик намерен добиться своей регистрации и продолжает заниматься избирательной кампанией.
В конце мая в Иркутске был избит собственник помещения, где также находится штаб Навального, пишет Meduza.
Следующая новость Гергиев показал президенту новый концертный зал в Репино
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии