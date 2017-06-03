Собственник поменял замки в столичном штабе Навального

В московском здании, где расположен предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального, в ночь на 3 июня поменяли замки. Об этом рассказал координатор штаба, сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин.

Он пояснил, что на собственника арендуемого помещения «надавили». Несмотря на случившееся, активисты все же попали внутрь.

Алексей Навальный ранее заявил о намерении принимать участие в выборах президента в 2018 году. Законодательство запрещает ему участвовать в выборах, так как он условно осужден по делу «Кировлеса». Однако политик намерен добиться своей регистрации и продолжает заниматься избирательной кампанией.

В конце мая в Иркутске был избит собственник помещения, где также находится штаб Навального, пишет Meduza.