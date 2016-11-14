СОБР не открывал огонь при штурме дома с подростками в Псковской области

В пресс-службе Национальной гвардии РФ опровергли предположения некоторых СМИ о том, что обстрелявшие полицейскую машину в Псковской области подростки могли быть застрелены при штурме дома, где они забаррикадировались, поскольку СОБР оружия не применял.

- При вхождении в дом сотрудниками СОБРа были обнаружены вскрытый сейф, в котором ранее находилось охотничье ружье и боеприпасы, а рядом с ним с ним тела девушки и молодого человека с явными признаками самоубийства. В ходе операции сотрудниками СОБРа огонь не открывался, - цитирует представителя Нацгвардии ТАСС.

Ранее сообщалось, что юноша и девушка обстреляли автомобиль сотрудников полиции, которые разыскивали одного из подростков по просьбе матери. Двухэтажный частный дом, откуда велась стрельба, был заблокирован оперативниками, со стрелками велись переговоры, однако они не увенчались успехом.

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Места: Россия
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