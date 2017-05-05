США собираются установить контроль за портами Приморья

Согласно одобренному палатой представителей американского конгресса законопроекту, который предусматривает ужесточение санкций в отношении КНДР, администрация США может взять на особый контроль часть российских портов.

Речь идет о Ванино, Владивостоке и Находке. Кроме того, в документе упомянуты китайские, иранские и сирийские порты.

В соответствии с законопроектом президент США обязуется в течение 180 дней после вступления в силу документа, а впоследствии каждый год в течение пяти лет направлять в конгресс отчет о портах, нарушающих резолюции СБ ООН по КНДР, передает РИА «Новости».

Проект одобрили 419 членов палаты представителей. Документ будет направлен утверждение в сенат, а оттуда – на подпись президенту.