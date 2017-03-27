В ДНР не собираются поддаваться на провокации Киева и развязывать новый этап войны

Успешное завершение военной кампании в Донбассе - единственный шанс для Петра Порошенко сохранить за собой пост президента страны, поэтому украинские власти предпринимают все новые и новые попытки обострить ситуацию в регионе. Такое заявление сделал глава ДНР Александр Захарченко на пресс-конференции в Донецке.

- На линии разграничения ситуация тяжелая. У Порошенко единственный шанс остаться у власти – это развязывание боевых действий, цель которых сорвать Минские договоренности. Этого мы недопустим, — цитирует Захарченко Донецкое агентство новостей.

Вместе с тем лидер самопровозглашенной республики подчеркнул, что в случае необходимости ополчение ДНР способно дать жесткий и адекватный ответ.

Ранее, 22 марта во время прямой линии с жителями подконтрольной Киеву части Донецкой области Захарченко заявлил, что вероятность возобновления украинскими войсками полномасштабных боевых действий в Донбассе крайне высока. При этом он подчеркнул, что «Минск-2» является единственной возможностью прекратить войну, развязанную украинской властью.

Порошенко неоднократно высказывался против транспортной блокады Донбасса и осуждал действия радикалов, однако сам же фактически санкционировал прекращение сообщения с неподконтрольными Киеву территориями.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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