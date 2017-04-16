Собчак записала видеообращение о страхах в российской системе образования

Ксения Собчак записала видеообращение президенту России Владимиру Путину, где рассказывает о многочисленных страхах в системе образования.

В качестве основы для своей речи она взяла слова профессора Веры Афанасьевой, которая была вызвана на допрос в Следственный комитет после заявления о коррупции в Саратовском университете. Из страхов, которые сопровождают сотрудников российской системы образования, Афанасьева назвала «страх потери работы», «страх показаться политически нелояльным», «страх быть не христианином», «страх перед студентами», «страх остаться без студентов».

Собчак сообщила, что директора московских школ, где учатся дети, принявшие участие в митинге 26 марта, также были вызваны на допрос к следователям. Светская львица отметила: «Мне лично казалось важным, что мой ребенок рожден в России, а не в Америке ради паспорта, как советовало большинство моих знакомых. Мне также важно, чтобы через шесть лет он пошел не в английскую школу, а в русскую».

Собчак подчеркнула, что обращения к президенту она будет записывать регулярно, пишет агентство URA.RU.