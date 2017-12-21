Год Собаки россияне будут встречать в домашних условиях
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил статистику о том, где россияне предпочтут встретить Новый Год.
Выяснилось, что около 80% россиян будут отмечать Новый год дома, в кругу семьи. При этом лишь 8% заявило о походе к друзьям.
Лишь 1% опрошенных планирует на новогодние каникулы поездку за границу. Примерно такое же количество опрошенных граждан намерено отмечать Новый год в загородных пансионатах.
Также отмечается, что расходы на празднование и развлечения выросли в этом году на 15%, сообщает ТАСС.
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