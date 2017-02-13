Американские ученые провели эксперимент с участием профессиональных актеров, чтобы понять, каких людей больше предпочитают собаки и обезьяны. Так, в ходе эксперимента, один актер изображал злого героя, а второй доброго и отзывчивого.

После этого, оба актера предлагали животным взять еду из своих рук. Но, животные даже не обращали внимания на "злого" человека, а брали еду из рук ласкового героя, - сообщает «Экономика сегодня».

Благодаря эксперименту, эксперты установили, что животные могут оценивать поведение или поступки человека. Удалось выяснить, что и собаки, и обезьяны предпочитают добрых людей.