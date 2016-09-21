Собака спасла трехлетнего малыша пропавшего в Тыве

Трехлетний Серен Допчук выжил в тайге благодаря своей дворовой собаке, сообщает издание «Народные новости».

Мальчик пропал в Тыве три дня назад и был найден спасателями в трех километрах от села Хут Пий-Хемского района 21 сентября в 10.30 утра по Тывинскому времени. Он сам вышел на ищущих его спасателей в сопровождении собаки и двух его щенков.

По мнению специалистов, ребенок выжил только благодаря собаке, так как ночью в тайге наблюдается минусовая температура. Скорее всего, все это время мальчика согревала собака. Малыша отправили в райцентр для обследования.

Напомним, 18 сентября в селе Хут пропал 3-летний Серен Допчук. Он ушел со двора частного дома, пока его бабушка развешивала выстиранное белье. Мальчика искали более 100 человек – волонтеры, все взрослое население поселка , ОМОН, МВД, кинологи и водолазы в ближайшей реке.

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