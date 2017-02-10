Собака спасла ребенка от смерти на морозе в Алтайском крае

Двухлетний малыш, оставленный матерью на промерзшей веранде без теплой одежды и еды, выжил только потому, что домашняя собака согревала его своим телом.

В январе местная жительница оставила двухлетнего сына на неотапливаемой веранде без одежды и ушла из дома. Замерзающего мальчика случайно обнаружил посторонний человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт краевой прокуратуры. Как долго малыш пробыл на холоде, не уточняется.

Мать вернулась домой лишь спустя четыре дня после того, как ребенка нашли. Мальчик в связи с переохлаждением находится сейчас под наблюдением медиков. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.