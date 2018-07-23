Собака экстренно «посадила» самолет в Москве

Пассажирский самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку из-за собаки, которая открыла багажный отсек лайнера.

Инцидент произошел на высоте около четырех тысяч километров, когда самолет уже шел на посадку в аэропорт «Шереметьево».

«Экипаж благополучно выполнил экстренную посадку, никто не пострадал», — сообщил представитель аэропорта.

Отмечается, что небольшая собака, летевшая в багажном отсеке, выбралась из клетки во время полета и разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека, что вызвало срабатывание передней створки багажного отсека на открытие.

В результате действий собаки багажный отсек открылся на несколько десятков сантиметров, но собака в него не пролезла и осталась жива, сообщает «Национальная служба новостей».