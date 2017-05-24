Собака была задержана в аэропорту Шереметьево

Собака, летевшая из Москвы в Красноярск, не смогла попасть в пункт назначения, так как была задержана из-за нарушений в оформлении сопроводительной информации, сообщении в пресс-службе Россельхознадзора.

Как уточняется в материале, инцидент произошел в аэропорту Шереметьево на СВХ АО «Москва-Карго».

Во время проведения ветеринарного досмотра, было выявлено отсутствие информации о получателе, уточнили в ведомстве.

Порода собаки не указана.

Ранее лисица из Новосибирска, летевшая в Белоруссию, была задержана в аэропорту Домодедово, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».