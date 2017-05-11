Снявший встречу Лаврова и Трампа фотограф попросил СМИ США не перекидывать свой провал на других

Фотокорреспондент агентства ТАСС Александр Щербак, освещавший встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом, попросил американские СМИ не перекидывать свой провал в организации фотосъемки на других людей.

По его словам, за много лет работы впервые приходиться сталкиваться с таким абсурдом и бредовыми обвинениями в связи с публикацией фотографий с мероприятия.

Щербак также пояснил, что по условиям совместной работы МИД России и агентства ТАСС, он отдает часть фотоматериалов в МИД для бесплатных публикаций, а часть материала идет в агентство ТАСС и распространяется.

«Съемка обычная, хендшейк со всей делегацией, обмен слов, далее началась встреча, минуту поработали, потом мне сказали «все». Вышел из Овального кабинета и проследовал в помещение, где до этого и находился, встреча закончилась, и я уехал вместе с делегацией в посольство России на пресс-конференцию. И на этом все, мы улетели», —цитирует «РИА Новости» слова Щербака.

Ранее СМИ США возмутились тем, что их якобы не допустили к освещению встречи Трампа и Лаврова. По данным CNN, Белый дом был недоволен публикацией фотографий министерством иностранных дел РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данные заявления, пояснила, что списки с именами фотографов были предоставлены американской стороне заранее, и США не обращались к РФ с просьбой не публиковать снимки.