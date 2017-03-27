Суд снял с участника шоу «Голос» обвинения в участии в незаконной акции в Москве

Решением Московского городского суда участник шоу «Голос» Семен Лашкин полностью оправдан по обвинению в нарушении части первой статьи 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлёкшего нарушение общественного порядка»).

Инцидент произошел в июне 2016 года на Старом Арбате. Лидер группы Radio Kamerger Лашкин играл на виолончели, и послушать его собрались десятки прохожих. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали музыканта, обвинив его в организации незаконного митинга. В протоколе они обозначили, что Лашкин умышленно собрал вокруг себя людей и тем самым создал помеху передвижению остальных пешеходов. На этом основании Тверской суд Москвы приговорил Лашкина к штрафу в 10 тысяч рублей, - сообщает «Лайф».

Мосгорсуд это решение отменил, сославшись на то, что правоохранительные органы собрали недостаточное количество доказательств вины музыканта.

Адвокаты Лашкина неоднократно пытались оспорить решение Тверского суда, но только с третьей попытки сделать это им удалось.

Теперь участник шоу «Голос» имеет право требовать компенсации причиненного морального ущерба. Тем более что сотрудники патрульно-постовой службы на неделю изъяли у него виолончель, поставив под угрозу участие Лашкина в запланированных концертах.