СКР снял арест с миллиарда рублей УК аэропорта Домодедово
Следственный комитет России снял арест с одного миллиарда рублей на счетах управляющей компании аэропорта Домодедово.
Это сделано в связи с закрытием уголовного дела в отношении владельца аэропорта Дмитрия Каменщика, возбужденного после теракта в Домодедове в 2011 году.
Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», на счетах УК аэропорта был зарезервирован 1 миллиард рублей в качестве гарантии для потерпевших, предъявивших гражданские иски.
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