СКР снял арест с миллиарда рублей УК аэропорта Домодедово

Следственный комитет России снял арест с одного миллиарда рублей на счетах управляющей компании аэропорта Домодедово.

Это сделано в связи с закрытием уголовного дела в отношении владельца аэропорта Дмитрия Каменщика, возбужденного после теракта в Домодедове в 2011 году.

Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», на счетах УК аэропорта был зарезервирован 1 миллиард рублей в качестве гарантии для потерпевших, предъявивших гражданские иски.