Суд снова признал Навального виновным по делу «Кировлеса»

Бывший советник губернатора Кировской области Алексей Навальный причастен к хищениям в госкомпании «Кировлес» - такой вердикт вынес Ленинский районный суд Кирова, который также признал вину Петра Офицерова.

Оппозиционный политик уже был приговорен 5 годам лишения свободы в 2013 году за хищение лесоматериалов путем растраты на сумму в 16,5 млн рублей, напоминает «Коммерсантъ».

Позднее срок заключения политику изменили на условный, а в феврале прошлого года Европейский суд по правам человека якобы выявил нарушения при рассмотрении дела «Кировлеса» в российских судах. ЕСПЧ утверждал, что Навальный и Офицеров осуждены неправомерно.

В ноябре 2016 года адвокаты оппозиционера обратилась в президиум Верховного суда РФ с просьбой учесть выводы ЕСПЧ и закрыть дело Навального. Повторный процесс по «Кировлесу» в Ленинском районном суде Кирова открылся в декабре минувшего года.