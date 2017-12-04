США снова открывают визовые центры в России
В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке 11 декабря снова открываются центры для проведения собеседований на неиммиграционные визы в США.
В Москве собеседования уже проводятся.
Отмечается, что визы для россиян будут выдаваться в ограниченном объеме, но об их количестве данных нет.
После требования Москвы сократить штат сотрудников американской дипмиссии Вашингтон принял решение о приостановке выдачи неиммиграционных виз россиянам до 1 сентября.
Официальный представитель дипмиссии США в РФ Мария Олсон сообщила, что все консульства США в России возобновили выдачу россиянам неиммиграционных виз, которые не требуют собеседования, передает ТАСС.
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