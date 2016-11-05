ВСУ снова обстреливают окраины Донецка
Житель Донецка получил ранение во время обстрела города украинскими военными. ВСУ стреляли из минометов.
Как сообщил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, за сутки на западной окраине Донецка из-за обстрелов киевских силовиков повреждены три дома и нарушена система электроснабжения, без электричества остаются 30 домов.
Ранее в оперативном командовании ДНР агентству ТАСС сообщили, что подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 800 раз открывали огонь по районам республики, в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
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