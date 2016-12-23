Сноудена заподозрили в контактах с российскими спецслужбами

Власти США подозревают разоблачителя Эдварда Сноудена в регулярных контактах с российскими спецслужбами.

В докладе Постоянного комитета по разведке Палаты представителей отмечается, что эти контакты начались с момента прибытия Сноудена в Москву и продолжаются поныне, сообщает РИА ФедералПресс со ссылкой на CNN.

При этом комитет ссылается на российского сенатора Франца Клинцевича, который якобы публично признал сотрудничество Сноудена с властями РФ. Сам беглый американец эти утверждения опровергает, называя их бездоказательными.