Премьера фильма «Сноуден», снятого обладателем трёх премий «Оскар», режиссёром Оливером Стоуном прошла на кинофестивале в Торонто 9 сентября.

И вот сегодня, в день 70-летия режиссёра, фильм «Сноуден» стартует в российском прокате, сообщает «Национальная служба новостей».

Это фильм об экс-сотруднике Агентства национальной безопасности США, который обнародовал в СМИ сведения о программах слежки спецслужб Америки за гражданами по всему миру. Сюжет основан на реальных событиях, которые ранее были описаны адвокатом Сноудена Анатолием Кучереной в книге «Время спрута». Роль бывшего сотрудника АНБ в фильме досталась Джозефу Гордон-Левитту, но в фильме появляется и сам Сноуден. Фильм снимался в Мюнхене интерьерно, в Гонконге, на Гавайях, в Вашингтоне и Москве.