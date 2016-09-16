Сноуден хочет проголосовать на выборах президента США

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил о своих планах проголосовать на выборах президента США, сообщает агентство The Associated Press.

-Я буду голосовать, - сказал он журналистам в ходе видео-пресс-конференции Москва-Афины. Он не уточнил, где и как он намерен это сделать.

При этом Сноуден отказался рассказать о том, кому он отдаст свой голос.