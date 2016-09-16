Сноуден хочет проголосовать на выборах президента США
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил о своих планах проголосовать на выборах президента США, сообщает агентство The Associated Press.
-Я буду голосовать, - сказал он журналистам в ходе видео-пресс-конференции Москва-Афины. Он не уточнил, где и как он намерен это сделать.
При этом Сноуден отказался рассказать о том, кому он отдаст свой голос.
Следующая новость Журнал France Football прекратил партнерство с ФИФА по вручению
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии