Сноубордистка Заварзина опасается за свою жизнь на чемпионате мира в Испании

Нежелание Международной федерации лыжных видов спорта отменить соревнования на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу в связи с неблагоприятными погодными условиями в испанской Сьерра-Неваде подверглось жесткой критике со стороны россиянки Алены Заварзиной.

«Я видела многое, но такого — еще никогда. Боимся за наши жизни здесь, на чемпионате мира. FIS, мы знаем, что последнее, о чем вы беспокоитесь — это спортсмены, но, пожалуйста, примите правильное решение и отмените старт. Мы хотим, чтобы наши тела остались невредимыми», — цитирует RT запись, сделанную спортсменкой в социальной сети Instagram.

По словам Заварзиной, организаторы чемпионата не предусмотрели резервные дни, а шквалистый ветер не дает возможности выступать нормально и угрожает здоровью участников соревнований.

«Сейчас старт перенесли на 12 часов по местному времени, но это неприемлемо. Это просто опасно!» — написала российская сноубордистка.