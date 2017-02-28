Снос пятиэтажек потребует полной реконструкции инженерных систем в Москве
Новая программа сноса пятиэтажек может потребовать полной реконструкции инженерных систем в Москве, считает ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» Института экономики города Дмитрий Гордеев.
По его словам, без реконструкции инженерных систем строить новые дома не будет никакого смысла.
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская считает, что обновление городской инфраструктуры потребует большого финансирования. По ее мнению, это примерно 50 процентов от строительства нового жилья. Об этом сообщает «РИА Новости».
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