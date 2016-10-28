Снимки результатов обстрела школы в сирийском Идлибе оказались фотомонтажом

Анализ распространенных западными СМИ фотографий, на которых запечатлена якобы подвергнувшаяся авианалету школа в деревне Хаас сирийской провинции Идлиб, показал, что они являются сфабрикованными. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Глава департамента информации и печати российского Министерства иностранных дел напомнила, что в четверг, 27 октября глава французского МИД Жан-Марк Эйро заявил, что ответственными за обстрел школы в сирийском Идлибе являются либо Москва, либо Дамаск, поскольку у оппозиции и террористов нет авиации.

«Приличные люди в подобных случаях извиняются. Вот мы и узнаем», - цитирует ТАСС запись, сделанную Захаровой в фейсбуке.

Ранее Детский фонд ООН сообщил о якобы нанесенном по школе в Идлибе авиаударе, в результате которого погибло 22 ребенка и шестеро учителей.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, информация ЮНИСЕФ об авиаударе по школе в сирийской провинции Идлиб не соответствует действительности, а видеокадры якобы нанесенного авиаудара, опубликованные в зарубежных СМИ, являются склейкой более 10 смонтированных отрезков.

«Сегодня после экспертного анализа фотографий из сирийской деревни Хаас оказалось, что не было никакого обстрела школы, и жертв тоже не было. Фотографии – компьютерная графика. Убитые школьники – страшная фантазия «активистов» и Аль-Джазиры с Индепендент», - подчеркнула Захарова.

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