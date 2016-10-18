Снижение ипотечных ставок эксперты связывают с укреплением денежного рынка

Вслед за Сбербанком, объявившим о снижении ставки по всей линейке ипотечных кредитов на 0,5 процентных пункта, аналогичные решения собираются принять и другие кредитные учреждения РФ. Специалисты связывают это в первую очередь с укреплением денежного рынка.

- Основная тенденция все та же – улучшается ситуация на денежном рынке. Поэтому все идет к тому, что деньги становятся дешевле. Это ключевой фактор, на который ориентируются кредитные организации. Банки адаптируются к нынешней ситуации, – цитирует ФБА «Экономика сегодня» доцента кафедры банковского дела Российского экономического университета имени Плеханова Лазаря Бадалова.

По словам собеседника агентства, еще одной причиной тотального снижения ипотечных ставок является близость завершения льготных программ субсидирования ипотеки.

- В течение длительного периода времени работала льготная программа по субсидированию ипотечных ставок. Эта программа потихоньку завершается. При этом банки понимают, что на рынке осталось еще большое количество платежеспособных клиентов, которые могли бы взять ипотеку. Снижение процентных ставок активизирует спрос с их стороны, – считает эксперт.