Снежная лавина накрыла лыжников в Альпах

В итальянских Альпах лавина обрушилась на группу лыжников. Из-под снежных завалов извлекли двоих пострадавших.

Происшествие случилось на горном перевале Селла Нивеа в 11:45 по местному времени. По сообщению агентства ANSA, жертвами снежной стихии стала группа из 8 человек. На место оперативно прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи.

Один из спасенных лыжников находится в критическом состоянии, второй получил легкие повреждения ног. Шестеро остальных не пострадали.

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Места: Европа
События: происшествия
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