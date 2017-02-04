Снежная лавина накрыла лыжников в Альпах
В итальянских Альпах лавина обрушилась на группу лыжников. Из-под снежных завалов извлекли двоих пострадавших.
Происшествие случилось на горном перевале Селла Нивеа в 11:45 по местному времени. По сообщению агентства ANSA, жертвами снежной стихии стала группа из 8 человек. На место оперативно прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи.
Один из спасенных лыжников находится в критическом состоянии, второй получил легкие повреждения ног. Шестеро остальных не пострадали.
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