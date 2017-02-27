Снегопады провоцируют сердечные приступы у мужчин
Канадские ученые пришли к выводу, что в сильные снегопады у мужчин чаще происходят сердечные приступы.
Эксперты проанализировали данные о 128 тысячах госпитализаций и 68 тысячах смертей от сердечных приступов, которые произошли в канадском штате Квебеке с 1981 по 2014 год. Исследователи заключили, что при выпадении хотя бы 5 см снега риск сердечного приступа у мужчин повышается на 10 процентов, а при выпадении 20 см – на 16 процентов, - сообщает «ФАН».
Примечательно, что у женщин данной закономерности не нашли. У мужчин же в группе риска находятся лица старше 50 лет, которые ведут малоподвижный образ жизни и имеют проблемы с сердцем.
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