Снегопад парализовал работу аэропортов Москвы
Снегопад практически парализовал работу аэропортов Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».
По данным на 19.35 по московскому времени, из Шереметьево задержаны вылеты 77 самолетов, еще 21 рейс задержан из Домодедово. 77 рейсов задержаны в Шереметьево, 21 авиарейс. Во Внуково отменилитри рейса, еще пять – задержаны.
Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снега, обледенения, ветра и дождя, сообщает «РИА Новости».
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