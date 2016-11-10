Снегопад парализовал движение автотранспорта в Москве

Мощный снегопад, сменившийся ледяным дождем, практически парализовал движение на всех крупных автомагистралях в Москве.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», транспортные заторы на столичных дорогах достигли 8 баллов. Самый крупный затор образовался на Пятницком шоссе, где дорога отнимает более двух часов времени.

По прогнозу синоптиков Росгидромета, 10 ноября в столице ожидается ветреная и сырая погода, будет идти мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха в Москве составит 0 + 2, по области будет от минус 3 до плюс 2 градусов, сообщает ТАСС.