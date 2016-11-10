Снегопад парализовал движение автотранспорта в Москве
Мощный снегопад, сменившийся ледяным дождем, практически парализовал движение на всех крупных автомагистралях в Москве.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», транспортные заторы на столичных дорогах достигли 8 баллов. Самый крупный затор образовался на Пятницком шоссе, где дорога отнимает более двух часов времени.
По прогнозу синоптиков Росгидромета, 10 ноября в столице ожидается ветреная и сырая погода, будет идти мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха в Москве составит 0 + 2, по области будет от минус 3 до плюс 2 градусов, сообщает ТАСС.
Следующая новость Пентагон рассказал о 64 жертвах авиаударов США в Ираке и Сирии
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии