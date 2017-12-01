Снегопад оставил без света несколько районов Подмосковья

Снегопад оставил без электричества жителей нескольких районов Подмосковья, рассказали в пресс-службе «Мособлэнерго». Уточняется, что обрыв проводов в районе МГИМО произошел в Одинцово.

По словам местных жителей без света также остался целый поселок Бунятино под Дмитровом.

Однако в Министерстве энергетики Московской области эту информацию не подтвердили.

Энергетические компании готовы к проведению восстановительных работ в случае ЧП, коммунальщики продолжают работы по расчистке дорог, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»