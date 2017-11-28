Снегопад в Москве стал причиной почти трех тысяч ДТП

В столице из-за осадков резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий.

«За вчерашние сутки в дежурную часть ГИБДД поступило 1612 обращений о ДТП, сегодня до 17 часов уже – 1311», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Там отметили, что снегоуборочная техника работает в усиленном режиме, однако осадки по-прежнему затрудняют движение. Особо загружены Звенигородское и Ленинградское шоссе, проспект Андропова, Рязанский проспект, Садовое и Третье транспортное кольца. В часы пик москвичам порекомендовали пользоваться общественным транспортом.