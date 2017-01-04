Снегопад и гололедица стали причиной массовой аварии на МКАДе
На МКАДе произошло массовое ДТП – столкнулись более 20 машин. Движение по внешней стороне кольцевой дороги на отрезке между Каширским и Варшавским шоссе практически встало.
Небольшие повреждения получили более 20 автомобилей. Двоих участников происшествия осматривают медики. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и городских служб, сообщает «Интерфакс».
Тем временем в московских аэропортах из-за снегопада задержаны десятки рейсов, а синоптики сообщили о том, что в ближайшие сутки в столичном регионе выпадет до 15 сантиметров снега.
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