Снегопад и гололедица стали причиной массовой аварии на МКАДе

На МКАДе произошло массовое ДТП – столкнулись более 20 машин. Движение по внешней стороне кольцевой дороги на отрезке между Каширским и Варшавским шоссе практически встало.

Небольшие повреждения получили более 20 автомобилей. Двоих участников происшествия осматривают медики. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и городских служб, сообщает «Интерфакс».

Тем временем в московских аэропортах из-за снегопада задержаны десятки рейсов, а синоптики сообщили о том, что в ближайшие сутки в столичном регионе выпадет до 15 сантиметров снега.