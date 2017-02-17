СНБО хочет заблокировать на Украине электронные платежные системы РФ
Совет нацбезопаности и обороны Украины порекомендовал Нацбанку разработать совместно с СБУ правовой механизм блокирования работы на территории страны российских электронных платежных систем.
Наряду с этим Нацбанку рекомендовано подготовить предложения по усовершенствованию требований к защите информации в информационно-телекоммуникационных системах банков и других финансовых учреждений.
Данные распоряжения отданы ведомством с учетом актуальных угроз кибербезопасности страны и мерах по их нейтрализации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт президента Украины.
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