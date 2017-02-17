СНБО хочет заблокировать на Украине электронные платежные системы РФ

Совет нацбезопаности и обороны Украины порекомендовал Нацбанку разработать совместно с СБУ правовой механизм блокирования работы на территории страны российских электронных платежных систем.

Наряду с этим Нацбанку рекомендовано подготовить предложения по усовершенствованию требований к защите информации в информационно-телекоммуникационных системах банков и других финансовых учреждений.

Данные распоряжения отданы ведомством с учетом актуальных угроз кибербезопасности страны и мерах по их нейтрализации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт президента Украины.