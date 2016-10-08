В Смоленской области из-под ареста сбежал фигурант дела об изнасиловании
Арестованный мужчина сбежал из-под стражи в суде в Смоленской области, сообщает «Интерфакс».
Обвиняемого в изнасиловании жителя райцентра Сафонова доставили в суд, откуда он скрылся. В регионе объявлен план «Перехват».
Побег был совершен, когда конвоиры доставили мужчину во двор суда.
Правоохранительные органы отмечают, что мужчина очень опасен.
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