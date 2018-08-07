Под Смоленском поднимут из болота упавший в 1943 году самолет
Министерство обороны России планирует поднять из смоленских болот самолет французского полка «Нормандия-Неман» Як-9.
Сообщается, что в раскопках примут участия силы Западного военного округа и французские ученые.
Операция начнется уже в этом месяце. Ситуацию осложняет тот факт, что с момента падения самолета в болото прошло много лет, и само болото практически превратилось в озеро.
Самолет Як-9 потерпел крушение во время Второй мировой войны, в августе 1943 года, отмечает «Народные новости».
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