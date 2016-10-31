В Смоленске выявили 33 тонны зараженных мышьяком креветок из Гренландии

На складах временного хранения в Смоленске сотрудники Россельхознадзора выявили превышение содержания мышьяка в трех партиях поставленных из Гренландии креветок общим весом около 33 тонн.

- Три партии креветок, выращенных в Гренландии, общим весом около 33 тонн, с превышением нормативного содержания мышьяка и антибактериальных веществ нитрофуранов, выявлены на одном из складов временного хранения в Смоленской области, - цитирует ТАСС представителя управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Креветки выращивались в Гренландии искусственным путем и, как предполагается, опасные вещества могли попасть в готовую продукцию вместе с кормом, который давали ракообразным.

Как уточнили в ведомстве, аналогичные партии креветок поставлялись также в Московскую область. Их судьбу отслеживает Роспотребнадзор Подмосковья.

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