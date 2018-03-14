Смоленская область восстает из жилых руин XX века
Около 1 млрд рублей выделено бюджету Смоленской области на ремонт домов жилого сектора.
В 2018 году в регионе отремонтируют двести пятьдесят девять многоквартирных домов. Ремонт включает в себя внутридомовые инженерные системы, кровлю, фасады, лифты, новые общедомовые приборы учета.
На сегодняшний день в Смоленской области в порядок привели 540 домов.
Работы проводятся в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Срок ее реализации – 30 лет, передает ГТРК «Смоленск».
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