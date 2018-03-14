Смоленская область восстает из жилых руин XX века

Около 1 млрд рублей выделено бюджету Смоленской области на ремонт домов жилого сектора.

В 2018 году в регионе отремонтируют двести пятьдесят девять многоквартирных домов. Ремонт включает в себя внутридомовые инженерные системы, кровлю, фасады, лифты, новые общедомовые приборы учета.

На сегодняшний день в Смоленской области в порядок привели 540 домов.

Работы проводятся в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Срок ее реализации – 30 лет, передает ГТРК «Смоленск».