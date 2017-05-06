МФЦ смогут выдавать свидетельства о рождении и смерти

Правительство России направило в Госдуму проект закона, предлагающий многофункциональным центрам госуслуг (МФЦ) регистрировать рождение и смерть граждан.

Соответствующий документ размещен на сайте кабмина. В нем говорится, что региональные МФЦ смогут осуществлять государственную регистрацию смерти и рождения, кроме рождения, госрегистрация которого происходит одновременно с установлением отцовства.

Также за такими центрами будут закреплены обязанности по составлению записей актов гражданского состояния, предоставление свидетельств о рождении и о смерти, сообщает РИА Новости.

В документе подчеркивается: «Полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов о рождении и смерти, составленные МФЦ, а также их восстановлению закрепляются за органами записи актов гражданского состояния».