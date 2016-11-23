МФЦ смогут выдавать паспорта граждан РФ с 1 февраля 2017 года
Многофункциональные центры с 1 февраля 2017 года смогут выдавать паспорта граждан РФ. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, следует из документа, опубликованного на сайте правительства.
- Подписанным постановлением должностные лица МФЦ наряду с полномочиями по приему от граждан документов для оформления паспорта и передаче их в территориальные органы МВД России наделяются полномочием по выдаче оформленного паспорта, - говорится в справке к документу.
Сейчас граждане могут только подать документы на оформление паспорта в МФЦ, а выдача готовых документов производится в территориальных отделениях МВД, сообщает ТАСС.
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