МФЦ смогут выдавать паспорта граждан РФ с 1 февраля 2017 года

Многофункциональные центры с 1 февраля 2017 года смогут выдавать паспорта граждан РФ. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, следует из документа, опубликованного на сайте правительства.

- Подписанным постановлением должностные лица МФЦ наряду с полномочиями по приему от граждан документов для оформления паспорта и передаче их в территориальные органы МВД России наделяются полномочием по выдаче оформленного паспорта, - говорится в справке к документу.

Сейчас граждане могут только подать документы на оформление паспорта в МФЦ, а выдача готовых документов производится в территориальных отделениях МВД, сообщает ТАСС.