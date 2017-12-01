В США смогли создать первое топливо из углекислого газа

Исследователи Массачусетского технологического института научились превращать углекислый газ, выделяемый при сжигании топлива в сырье, которое затем можно переработать в горючее для автомобилей и самолетов.

Ученые разработали мембранную систему, на основе соединений лантана, кальция и оксида железа, проходя через которую, двуокись углерода (СО2) превращается в монооксид – СО.

Сам процесс разделения происходит при температуре 990 °С.

Полученный монооксид углерода можно непосредственно использовать в качестве топлива, а в сочетании с водородом, водой или их смесью – для получения жидкого углеводородного топлива.

Альтернативой затратной технологии может стать использование потока водорода или метана, так как эти вещества легко окисляются и не требуют разницы в давлении для «прокачки» атомов кислорода через мембрану, сообщает «Techcult».

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