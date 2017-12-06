Смог сводит на нет пользу от прогулок

Прогулки полезны только при чистом воздухе. Загрязненный воздух сводит на нет весь положительный эффект.

К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона, проведя исследование, в котором участвовали свыше 100 человек пожилого возраста.

Их разделили на три группы. В первую вошли здоровые люди, во вторую и третью – с обструктивным заболеванием легких и ишемической болезнью сердца соответственно. Участники эксперимента в течение определенного периода времени гуляли сначала по Гайд-парку, а затем по оживленной Оксфорд-стрит.

Прогулки по парку способствовали у первой группы значительному росту жизненной емкости легких и артериальной ригидности (этот показатель связан с развитием сердечных заболеваний). При ходьбе по загазованной улице первый показатель увеличивался незначительно, а второй – падал.

У людей из второй и третьей групп наблюдался небольшой рост жизненной емкости легких при прогулках в парке. Ходьба по оживленной улице приводила к ухудшению остальных показателей.

Ученые опубликовали результаты исследования в издании Lancet. При этом они отметили, что избегать физической активности в районах с загрязненным воздухом следует всем людям.