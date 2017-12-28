Смог негативно влияет на вес новорожденных

Индийские ученые утверждают, что загрязненный воздух оказывает негативное воздействие на человека еще до его рождения.

В частности, он «крадет» вес. Исследования показали, что каждые 10 микрограммов вдыхаемых матерью с воздухом вредных частиц с диаметром до 2,5 мкм, снижают вес будущего ребенка на четыре грамма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Times of India.

Эти данные были получены путем исследований, в которых приняли участие 1,2 тысячи беременных женщин. Ученые подчеркивают, что выявленное ими снижение веса новорожденных обусловлено именно загрязнением воздуха, а не какими-то еще причинами. Они добавляют, что недостаточный вес ребенка повышает риск различных тяжелых заболеваний, в том числе диабета и гипертонии.

Согласно данным индийского Минздрава, в стране каждый шестой новорожденный ребенок страдает недостатком веса.