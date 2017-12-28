Смог негативно влияет на вес новорожденных

Индийские ученые утверждают, что загрязненный воздух оказывает негативное воздействие на человека еще до его рождения.

В частности, он «крадет» вес. Исследования показали, что каждые 10 микрограммов вдыхаемых матерью с воздухом вредных частиц с диаметром до 2,5 мкм, снижают вес будущего ребенка на четыре грамма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Times of India.

Эти данные были получены путем исследований, в которых приняли участие 1,2 тысячи беременных женщин. Ученые подчеркивают, что выявленное ими снижение веса новорожденных обусловлено именно загрязнением воздуха, а не какими-то еще причинами. Они добавляют, что недостаточный вес ребенка повышает риск различных тяжелых заболеваний, в том числе диабета и гипертонии.

Согласно данным индийского Минздрава, в стране каждый шестой новорожденный ребенок страдает недостатком веса.

Новости по теме
Теги:
Места: Индия
События: здоровье
Персоны: ученые
Следующая новость В Италии распущен парламент

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО