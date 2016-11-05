Смог в Дели стал причиной закрытия свыше 1700 школ

В Дели из-за сильного загрязнения воздуха временно прекратили работу 1747 начальных муниципальных школ, где обучаются около 900 тысяч детей.

По словам представителей муниципалитетов, решение о закрытии школ продиктовано тем, что наиболее сильный смог наблюдается именно в утренние часы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индийские СМИ.

Предполагается, что учебные заведения возобновят работу 7 ноября. Однако окончательное решение будут принимать администрации школ самостоятельно. Ранее в некоторых школах запретили занятия спортом и любые мероприятия на открытом воздухе.