Смог в Дели стал причиной закрытия свыше 1700 школ
В Дели из-за сильного загрязнения воздуха временно прекратили работу 1747 начальных муниципальных школ, где обучаются около 900 тысяч детей.
По словам представителей муниципалитетов, решение о закрытии школ продиктовано тем, что наиболее сильный смог наблюдается именно в утренние часы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индийские СМИ.
Предполагается, что учебные заведения возобновят работу 7 ноября. Однако окончательное решение будут принимать администрации школ самостоятельно. Ранее в некоторых школах запретили занятия спортом и любые мероприятия на открытом воздухе.
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