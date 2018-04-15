СМИ: Российские хакеры готовят компромат на британскую элиту

Спецслужбы рассказали премьер-министру Британии Терезе Мэй о подготовке российскими хакерами компромата на руководство страны.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на The Sunday Times, материалы готовятся как «месть» за участие Британии в ударах по Сирии. По информации газеты, в Соединенном Королевстве готовят ответный «кибер-контрудар», а также разрабатываются меры против членов окружения президента России Владимира Путина, которые имеют тайные активы в Лондоне.

Источник в правительстве рассказал изданию, что меры против российских олигархов ведут уже скоро.

Ранее газета The Times сообщала, что Лондон всерьез рассмотрит вопрос организации кибератак на Россию в качестве реакции на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.