СМИ: диджей Avicii сам свел счеты с жизнью

Диджей Тим Avicii Берглинг, которого нашли мертвым 20 апреля в столице Омана Маскате, совершил самоубийство.

Об этом сообщил интернет-портал TMZ со ссылкой на источники. В то же время полиция до сих пор не назвала официальную причину смерти музыканта.

Avicii стал популярным благодаря хиту «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и « Levels ». В 2016 году он объявил, что перестанет выступать с концертами, но продолжит писать музыку. Как сообщает ТАСС, диджей страдал острым панкреатитом.

В 2013 году Avicii входил в десятку самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes.