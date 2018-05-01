СМИ: диджей Avicii сам свел счеты с жизнью
Диджей Тим Avicii Берглинг, которого нашли мертвым 20 апреля в столице Омана Маскате, совершил самоубийство.
Об этом сообщил интернет-портал TMZ со ссылкой на источники. В то же время полиция до сих пор не назвала официальную причину смерти музыканта.
Avicii стал популярным благодаря хиту «My Feelings for You», «Seek Bromance», «Blessed» и « Levels ». В 2016 году он объявил, что перестанет выступать с концертами, но продолжит писать музыку. Как сообщает ТАСС, диджей страдал острым панкреатитом.
В 2013 году Avicii входил в десятку самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes.
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